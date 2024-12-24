Оппозиция Южной Кореи пригрозила импичментом и.о. президента Хан Док Су

Южнокорейская оппозиция пригрозила импичментом исполняющему обязанности президента премьер-министру Хан Док Су из-за того, что тот не подписал законопроекты о расследовании в отношении президента Юн Сок Еля и его супруги Ким Гон Хи.
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