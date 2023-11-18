В Адыгее пятые сутки продолжаются поиски ребенка из упавшего в реку Белую внедорожника

Ранним утром спасатели вновь принялись за поисковые работы.В Адыгее утром 18 ноября спасатели вновь продолжили поиск 10-летнего мальчика, который находился на пассажирском сиденье внедорожника марки "Нива", упавшего в реку Белую.
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