Закон о гостевых домах примут в марте 2025 сразу в двух чтениях.Это важная для Крыма история, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.
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