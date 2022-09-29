Великое Европейское Разочарование – Постиндустриальная Экономика

Великое Европейское Разочарование – Постиндустриальная Экономика

Нам рисовали будущее всего мира – Информационная Цивилизация, знания как самое ценное, чистые светлые города без промышленных выбросов, рафинированная энергетика, эпплы, гуглы, амазоны как модель всеобщего будущего.

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