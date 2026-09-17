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«Воспитывали как мужчину»: Саша Трусова о том, как страдала из-за нехватки любви

«Воспитывали как мужчину»: Саша Трусова о том, как страдала из-за нехватки любви

Фигуристка вышла замуж в 20 лет и уже через год стала мамой. Трусова не жалеет, что рано вступила во взрослую жизнь, и признается — на то были свои причины.

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