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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард: «Если на мне майка не «Сперс», болельщики будут освистывать меня до конца карьеры. Но это нормально»

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард спокойно относится к негативной реакции болельщиков «Сан-Антонио». «Если на мне майка не «Сперс», они, вероятно, будут освистывать меня до конца карьеры.

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