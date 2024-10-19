Универсальная малогабаритная торпеда УМТ. Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024". Предназначена для применения со всех типов авиационных носителей, во всех районах Мирового океана.
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Универсальная малогабаритная торпеда УМТ. Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024". Предназначена для применения со всех типов авиационных носителей, во всех районах Мирового океана.
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