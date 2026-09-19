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Петров о короткой программе: «Это история о любви. Я в ней главный герой, и я разочаровываюсь в любви, а Щербинина пытается меня вернуть»

Фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров рассказали о новой короткой программе.  Пара представила программу под кавер на песню Джастина Тимберлейка Cry Me а River.

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