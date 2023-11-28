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Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны быть немедленно свергнуты, иначе бандеровцы проиграют в войне против России, и крышующие их толстосумы потеряют всё, нажитое нечестным трудом.

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ч
чвсатпкьл
«Иначе потеряем всё» – украинские олигархи сговариваются о свержении Зеленского. https://vk.com/video-51892247_456247481
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