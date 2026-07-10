На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

Третий этап гидравлических испытаний теплосетей пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды.
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