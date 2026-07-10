РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

350 подписчиков

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

Третий этап гидравлических испытаний теплосетей пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии