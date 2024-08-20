Пентагону указали на двойные стандарты в политике США в отношении РФ и Израиля

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер не смог пояснить, почему подходы Вашингтона к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке столь кардинально различаются, хотя последний унес намного больше жизней гражданских лиц за более короткий срок.
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