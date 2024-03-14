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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Еремич о будущем Ивича: «Есть две опции — «Спартак» и сборная Сербии» 

Накануне Ивич и «Краснодар» расторгли контракт. «У Ивича есть две опции — «Спартак» и сборная Сербии.

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