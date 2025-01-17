Российский производитель детской одежды Choupette открыл флагманский магазин в ОАЭ

Компания Choupette вложила $1 млн в открытие магазина под своим управлением в Дубае. Флагман станет площадкой для тестирования гипотез по отношению к ассортименту, покупателю, маркетинговым активностям, что необходимо для разработки инструментов бизнес-модели, которую бренд предложит франчайзи .
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