Российский производитель детской одежды Choupette открыл флагманский магазин в ОАЭ

Компания Choupette вложила $1 млн в открытие магазина под своим управлением в Дубае. Флагман станет площадкой для тестирования гипотез по отношению к ассортименту, покупателю, маркетинговым активностям, что необходимо для разработки инструментов бизнес-модели, которую бренд предложит франчайзи .