В продолжение темы, поднятой в статье: «ИГИЛ в России уже есть?» Кратко, о чём речь. Совершённые в последние несколько лет мигрантами преступления шокируют уже не только наших мирных граждан, но даже некоторых руководителей силовых структур и депутатов ГД РФ.
Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Другого пути как взорвать Россию из внутри через массовую миграцию международного отребья у НАТО НЕТ. Этому нацелено всё, особенно усилия "правительства России в изгнании". Новый закон о миграции в Россию не защищает страну.
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11 час.
Константин Котельников
Зато у нас Президент красивый и дружит с Хуснулиным!:)))
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10 час.
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