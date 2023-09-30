Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    Неужели это не фейк? Неужели мало убийств и диверсий на нашей территории, совершенных  этими "гражданами Украины"? В ...Граждане Украины ...
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Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!

Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!

В продолжение темы, поднятой в статье: «ИГИЛ в России уже есть?» Кратко, о чём речь. Совершённые в последние несколько лет мигрантами преступления шокируют уже не только наших мирных граждан, но даже некоторых руководителей силовых структур и депутатов ГД РФ.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Другого пути как взорвать Россию из внутри через массовую миграцию международного отребья у НАТО НЕТ. Этому нацелено всё, особенно усилия &quot;правительства России в изгнании&quot;. Новый закон о миграции в Россию не защищает страну.
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11 час.
Константин Котельников
Зато у нас Президент красивый и дружит с Хуснулиным!:)))
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10 час.

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