Завоз миллионов диких мигрантов в Россию следует считать диверсией!

В продолжение темы, поднятой в статье: «ИГИЛ в России уже есть?» Кратко, о чём речь. Совершённые в последние несколько лет мигрантами преступления шокируют уже не только наших мирных граждан, но даже некоторых руководителей силовых структур и депутатов ГД РФ.