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Лолиту уберут из телевизионных эфиров после участия в «голой вечеринке»

Лолиту уберут из телевизионных эфиров после участия в «голой вечеринке»

Певицу Лолиту Милявскую исключат из телевизионных эфиров после ее появления на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Славу Богу !!! Правильное принятое решение 👍🇷🇺со всем потеряли стыд и страх
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13 час.
Валентина Литвяк
Слава Богу ! Эта мерзкая шайка 30 лет насиловала народ своими  содомистскими программками. Ни какими протестами нормальных людей не возможно было прекратить    разгул   жидо- масонской  бесовщины. Теперь не накого жаловаться  Эта   мерзость  организовала и ввалилась в свои испражнения, там пусть и остаются навсегда.
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8 час.
Зоя
лучше и не скажешь....
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5 час.

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