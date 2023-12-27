Лолиту уберут из телевизионных эфиров после участия в «голой вечеринке»

Валентина Литвяк

Слава Богу ! Эта мерзкая шайка 30 лет насиловала народ своими содомистскими программками. Ни какими протестами нормальных людей не возможно было прекратить разгул жидо- масонской бесовщины. Теперь не накого жаловаться Эта мерзость организовала и ввалилась в свои испражнения, там пусть и остаются навсегда.