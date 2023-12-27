Певицу Лолиту Милявскую исключат из телевизионных эфиров после ее появления на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
Лолиту уберут из телевизионных эфиров после участия в «голой вечеринке»
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Славу Богу !!! Правильное принятое решение 👍🇷🇺со всем потеряли стыд и страх
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13 час.
Валентина Литвяк
Слава Богу ! Эта мерзкая шайка 30 лет насиловала народ своими содомистскими программками. Ни какими протестами нормальных людей не возможно было прекратить разгул жидо- масонской бесовщины. Теперь не накого жаловаться Эта мерзость организовала и ввалилась в свои испражнения, там пусть и остаются навсегда.
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8 час.
Зоя
лучше и не скажешь....
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5 час.
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