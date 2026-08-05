Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 612 подписчиков

Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве?

Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве?

Израиль 2.0 со столицей в Бердичеве? Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
хазары называли возвышенность где они построили крепость Самбат, а низменность где находилась гавань и поселение Кюйэв.
Ответить
1 м.
Юрий Ильинов
Maxim
хазары называли возвышенность где они построили крепость Самбат, а низменность где находилась гавань и поселение Кюйэв.
Были ли хазары евреями? Были ли тогдашние евреи фашистами?
Ответить
1 м.