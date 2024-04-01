Представлен первый дом на колёсах с фирменным гибридным шасси BYD

BYD выпустила первое специализированное шасси для гибридного автомобиля, оснащенное технологией DM. Компания Fameirui уже выпустила дом на колесах на базе шасси T5, который доступен в двух версиях, Pro и Max, по цене 42 000 и 59 000 долларов соответственно.