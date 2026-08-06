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Царьград

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Суд решил судьбу 41 миллиона рублей Блиновской - решение блогеру не понравится

Суд решил судьбу 41 миллиона рублей Блиновской - решение блогеру не понравится

Суд обязал перечислить ФНС 41 млн рублей со счетов Блиновской.Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марию Ознобихину перечислить Федеральной налоговой службе около 41 млн рублей.

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