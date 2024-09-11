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Названы дата и место прощания с бывшим начальником свердловского главка МВД

Владимир Демин возглавлял УВД Свердловского облисполкома в 90-е. Он скончался после тяжелой болезниВ Екатеринбурге назначена дата прощания с бывшим начальником ГУ МВД России генерал-майором внутренней службы в отставке Владимиром Дёминым.

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