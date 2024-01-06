Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Алекс Поручик
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  • Леонид Попивняк
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Русская сирота сама во всем виновата? Претензии из-за стычки с мигрантами перешли на личный уровень

Русская сирота сама во всем виновата? Претензии из-за стычки с мигрантами перешли на личный уровень

Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Общественность вскипела из-за реакции со стороны силовиков на громкую историю в Нижнем Тагиле, где двое школьников избили девочку.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Березин
К сожелению  хулиганство и бандетизм в нашей стране приобрели национальной характер. И те кто не хочет этого иметь просто страусы или подонки жиущии за взятки. Виктор Игоревич.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Это не мигранты это прокуратура.
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25 мин.
АП
Алекс Поручик
Чемодан вокзал нафиг
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10 мин.

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