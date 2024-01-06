Русская сирота сама во всем виновата? Претензии из-за стычки с мигрантами перешли на личный уровень

Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Общественность вскипела из-за реакции со стороны силовиков на громкую историю в Нижнем Тагиле, где двое школьников избили девочку.
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