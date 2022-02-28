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Санкции ФИФА для России, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги, Карякин за Путина, рижское «Динамо» покинуло КХЛ и другие новости утра

Санкции ФИФА для России, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги, Карякин за Путина, рижское «Динамо» покинуло КХЛ и другие новости утра

Доброе утро, друзья. Новый день — новый дайджест. Ловите! 1. ФИФА ввела санкции в отношении России. Сборная будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под эгидой ФИФА, домашние матчи придется проводить на нейтральных полях.

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