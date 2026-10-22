Новости СВО, сегодня на 22 октября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 22.
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