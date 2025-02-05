Ставки серьёзно повышаются: Времени на "договорняк" до октября. Зеленский идёт на крайности

Украинские инсайдеры принялись раскрывать один из-за один хитрость Зеленского, на которую он пойдёт в очередной раз, если до октября 2025 года Россия и Украина не заключат, судя по всему, один из тех " договорников", которые распространяются в сети якобы от имени главы Белого дома.