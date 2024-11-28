В Курске сотрудники полиции вручили паспорта граждан Российской Федерации жителям Суджанского района, вернувшимся на Родину

В рамках действующего в Курской области режима КТО органы внутренних дел региона продолжают проводить работу по восстановлению утраченных документов жителям приграничных территорий.
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