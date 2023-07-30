Хазин: Путин изменил свой генеральный план на 180 градусов

Vasily Golov

Вы про чьи деньги пишите?У Финансистов есть АГРЕГАТЫ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ.Мо- наличные и на картах.М1 на банковский счетах,М2 общая сумма денег в обороте государства. *01.12.2020г Мо=12,346 трлн труб; М2 = 56.123 трлн руб *01.12. 2021г Мо=12,954 трлн руб ;М2= 62,313 трлн руб . *01.12. 2022г Мо=15,436 трлн руб; М2=66,952 трлн руб. *30.06.2023г Мо=16,242 трлн руб; м2=более 87 трлн руб.Не забыли, дали на каждого ребенка деньги,дали деньги бизнесу,чтобы сохранил штат работающих,дали льготные кредиты малому бизнесу. 16% этих кредитов не обслуживалось более 3-х месяцев.Далее история умалчивает.Разговор пошел о банкротстве,чтобы не возвращать кредиты.Они были выданы без залога.Мы нищали?Теперь о курсе доллара.Денег много,товара импортного почти нет.Купим доллар или евро.Без товара инфляция.много денег рост курс доллара и евро.