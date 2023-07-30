Экономист и политолог Михаил Хазин сообщает, что отсутствие масштабной чистки элиты в России связано с изменением генерального плана Владимира Путина на 180 градусов.
Хазин: Путин изменил свой генеральный план на 180 градусов
Комментарии
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Vasily Golov
Вы про чьи деньги пишите?У Финансистов есть АГРЕГАТЫ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ.Мо- наличные и на картах.М1 на банковский счетах,М2 общая сумма денег в обороте государства. *01.12.2020г Мо=12,346 трлн труб; М2 = 56.123 трлн руб *01.12. 2021г Мо=12,954 трлн руб ;М2= 62,313 трлн руб . *01.12. 2022г Мо=15,436 трлн руб; М2=66,952 трлн руб. *30.06.2023г Мо=16,242 трлн руб; м2=более 87 трлн руб.Не забыли, дали на каждого ребенка деньги,дали деньги бизнесу,чтобы сохранил штат работающих,дали льготные кредиты малому бизнесу. 16% этих кредитов не обслуживалось более 3-х месяцев.Далее история умалчивает.Разговор пошел о банкротстве,чтобы не возвращать кредиты.Они были выданы без залога.Мы нищали?Теперь о курсе доллара.Денег много,товара импортного почти нет.Купим доллар или евро.Без товара инфляция.много денег рост курс доллара и евро.
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3 час.
VG
Vasily Golov
По данным Росстата инфляция в 2020г=4,8%,2021г=8,4%; 2022г=11,9%. Деньги не зарабатывали,но получали.Тут итог.Импорт сократился на 47% на потребительском рынке России.
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2 час.
Александр Самбур
чё за хуйню я сейчас прочитал ?
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20 мин.
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