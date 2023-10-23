С Днем отца

В этом году во второй раз в нашей стране будет отмечаться День отца. Этот праздник - дань уважения социальной ответственности, активному участию отцов в воспитании детей, в становлении подрастающего поколения.
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