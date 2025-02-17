Более 13 тыс. бывших бойцов ЧВК получили статус ветерана

По данным на конец 2024 года, более 13 тыс. бывших бойцов ЧВК в России получили статус ветерана боевых действий, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 17 февраля РИА Новости.
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