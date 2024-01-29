Почему французы Париж берут в осаду 

Уморить Париж голодом намерены не какие-нибудь иностранные завоеватели, а французские фермеры. «Мы будем блокировать город до тех пор, пока парижане на своей шкуре не ощутят, что такое перебои с едой», заявляют их представители.
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