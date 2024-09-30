За операцией Израиля в Ливане разглядели корыстные цели Нетаньяху

Одной из целей проведения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ливанской радикальной группировки «Хезболла» является стремление израильского руководства заработать политические очки, чтобы они перевесили допущенные просчеты.
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