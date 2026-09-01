Синоптик: «Быел кышын һава торышы тотрыксыз булачак»

Россиядә кышкы һава торышы тотрыксыз булачак, салкын көннәр җылы көннәр белән чиратлашып торачак, дип хәбәр итте журналистларга Россия Гидрометеорология үзәге директоры Юрий Симонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым