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Синоптик: «Быел кышын һава торышы тотрыксыз булачак»

Россиядә кышкы һава торышы тотрыксыз булачак, салкын көннәр җылы көннәр белән чиратлашып торачак, дип хәбәр итте журналистларга Россия Гидрометеорология үзәге директоры Юрий Симонов.

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