Мединский открыл 39-ю международную книжную ярмарку в Москве

39-я Московская книжная ярмарка открылась в "Гостином дворе". Мединский подчеркнул поддержку книг, Степашин отметил Китай как стратегического партнера.
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