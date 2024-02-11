Важное сообщение для молдавских граждан, ранее работавших в Израиле

Национальное агентство занятости на основании официального письма, полученного от израильских властей, сообщает, что Управление по делам населения и иммиграции (PIBA) Министерства внутренних дел Государства Израиль больше не будет выдавать разрешения на работу молдавским гражданам, которые ранее работали в Израиле.