Польша закрывает генконсульство России в Кракове

В стране остается работать только консульство РФ в Гданьске и отдел посольства в ВаршавеМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство РФ в Кракове.
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