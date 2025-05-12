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Польша закрывает генконсульство России в Кракове

Польша закрывает генконсульство России в Кракове

В стране остается работать только консульство РФ в Гданьске и отдел посольства в ВаршавеМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство РФ в Кракове.

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