Доступный планшет Realme Pad Mini официально анонсирован

Новый планшет Realme Pad Mini недавно появился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая подтвердила ёмкость его аккумулятора и мощность зарядного устройства, а теперь Realme официально рассказала о грядущем планшете, подтвердив его скорый выход.