Доступный планшет Realme Pad Mini официально анонсирован

Новый планшет Realme Pad Mini недавно появился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая подтвердила ёмкость его аккумулятора и мощность зарядного устройства, а теперь Realme официально рассказала о грядущем планшете, подтвердив его скорый выход.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
Свежие комментарии