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Доступный планшет Realme Pad Mini официально анонсирован

Доступный планшет Realme Pad Mini официально анонсирован

Новый планшет Realme Pad Mini недавно появился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая подтвердила ёмкость его аккумулятора и мощность зарядного устройства, а теперь Realme официально рассказала о грядущем планшете, подтвердив его скорый выход.

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