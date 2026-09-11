Враг совершил ракетную атаку на Волгоград. На юге Волгограда падение обломков на территории промышленного предприятия после ракетной атаки, сообщили власти.
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