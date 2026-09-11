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Русская весна

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Враг совершил ракетную атаку на Волгоград

Враг совершил ракетную атаку на Волгоград

Враг совершил ракетную атаку на Волгоград. На юге Волгограда падение обломков на территории промышленного предприятия после ракетной атаки, сообщили власти.

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