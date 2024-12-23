Дональд Трамп определился с половой принадлежностью. Комментарий Георгия Бовта

Трамп последователен в борьбе с «гендерными извращениями». Еще в первое президентство он запретил служить в армии трансгендерам, а сейчас помимо официального возвращения во все документы только двух полов — мужского и женского — Трамп угрожает лишить финансирования учебные заведения США, которые пропагандируют иную повесткуИзбранный президент США Дональд Трамп заявил, что при нем официально будет только два пола: мужской и женский.