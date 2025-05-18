В ДНР уничтожили часть батальона «Айдар»

В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.
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