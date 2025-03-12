КНР: Пекин надеется на устойчивое и мирное разрешение украинского кризиса

Власти Китая надеются на устойчивое и мирное разрешение украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры между США и Украиной, прошедшие в саудовской Джидде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии