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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Хэйса 0 очков и «-1» в 5 матчах в КХЛ. Форвард «Ак Барса» ни разу не бросил за 13:10 на льду в игре с «Сочи»

34-летний нападающий « Ак Барса » Кевин Хэйс не набрал ни одного в пяти матчах в КХЛ . Американский форвард принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против « Сочи » (2:3), который прошел 18 сентября.

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