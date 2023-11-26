Простая замена Оливье, когда хочется что-то другое. В основе пекинская капуста, ветчина, морковь по-корейски и фасоль

Приготовление вкусного салата Оливье требует времени, и это хорошо известно всем хозяйкам. Вместо этого, вы можете быстро приготовить еще более вкусный и необычный салат на основе пекинской капусты, фасоли, ветчины и моркови по-корейски.
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