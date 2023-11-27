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В ЦБ сообщили о запуске переводов по СБП в пять стран

В ЦБ сообщили о запуске переводов по СБП в пять стран

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять новых стран теперь стали доступны для россиян. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

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