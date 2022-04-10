Кюмпер, Рословик и Мэттьюс – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – вратарь «Колорадо» Дарси Кюмпер, отразивший 49 из 50 бросков в матче с «Эдмонтоном» (2:1 Б), а также 3 буллита из 3 в послематчевой серии.