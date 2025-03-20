Кадры фронтовых будней казаков бригады «Дон» — которая отмечает трёхлетие со дня основания (ВИДЕО)

Кадры фронтовых будней казаков бригады «Дон» — которая отмечает трёхлетие со дня основания! 20 марта 2022 года первый состав отряда «Дон» отправился в свой славный боевой путь, положив начало преобразованию подразделения в полноценную бригаду и формированию ещё четырёх казачьих соединений.