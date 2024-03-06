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В Израиле усомнились в легитимности БАПОР и предложили его заменить

В Израиле усомнились в легитимности БАПОР и предложили его заменить

Израиль углубляет конфликт с Ближневосточным агентством для помощи палестинским беженцам ООН (БАПОР) и заявляет, что не менее 450 сотрудников организации причастны к террористической деятельности в секторе Газа.

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