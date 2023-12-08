«Левада-центр»: 68% россиян хотели бы возвращения к социализму и СССР

Игорь Кузнецов

В разные периоды жизни в СССР были свои достижения, испытания и явные провалы. Ностальгировать по хорошему что было - это обычное явление. Тем более память так устроена - забывать плохое, помнить хороше. О ценах на продукты питания и другие товары - просто ценообразование было другое, на 100% (практически) госрегулирование. Хочешь купить что-то на рынке - плати в 3-10 раз дороже, чем в магазине, где тоже дефицит на что-то неизбежен был.