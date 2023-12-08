56% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, показал опрос «Левада-центра», проведенный 25-28 марта среди 1600 россиян в 48 регионах.
«Левада-центр»: 68% россиян хотели бы возвращения к социализму и СССР
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В разные периоды жизни в СССР были свои достижения, испытания и явные провалы. Ностальгировать по хорошему что было - это обычное явление. Тем более память так устроена - забывать плохое, помнить хороше. О ценах на продукты питания и другие товары - просто ценообразование было другое, на 100% (практически) госрегулирование. Хочешь купить что-то на рынке - плати в 3-10 раз дороже, чем в магазине, где тоже дефицит на что-то неизбежен был.
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2 час.
вага карлито
Просто блестяще! Снимаю так сказать шляпу!)) Слом идет треск стоит но база пока крепка, но для многих уже не опора!
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7 мин.
Диана Мальгинова
Для того, чтобы народ не возмущался, всё для этого делали гноили продукты, закрывали фабрики, как бы на ремонт, вырубили виноградники, поднимали цены на спиртное. Вели пропаганду о прекрасной жизни на западе. Снимали фильмы не отвечающиму нашему менталитету.
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5 мин.
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