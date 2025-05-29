В Худжанде из-за нехватки топлива остановились все городские автобусы

Пассажирское автобусное движение приостановили в Худжанде на три месяца из-за нехватки дизельного топлива, сообщает 29 мая Sputnik Таджикистан со ссылкой на генерального директора городского государственного предприятия «Пассажирский транспорт» Инома Почоева.
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