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"Новые люди" - путь предательства

"Новые люди" - путь предательства

В последние дни произошло несколько событий, которые не оставили сомнений: с достижением целей СВО борьбы не закончится.

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Комментарии
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T
Teodor
Это же каким нужно быть идиотом, что бы проголосовать за ФИО услышанное впервые на выборах Президента Страны? Это же может кандидатура не &quot;против всех&quot;, а против Страны!
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19 час.
людмила пригарина
Не на колени, а на одно колено. Почувствуйте разницу.
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18 час.
sa
svet alex
Переписать, пересчитать всех, кто голосует за этого предателя и разобраться!
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15 час.

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