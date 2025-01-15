Татьяна Монтян: Экс-генерал СБУ Наумов сбежал из Украины не с пустыми руками

Экс-генерал СБУ Наумов, сбежавший из Украины в 2022 году буквально за несколько часов до начала войны, успел обзавестись элитной недвижимостью в Турции: журналисты нашли у него три квартиры общей площадью в 370 квадратных метров в Турецкой Алании.
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