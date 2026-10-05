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Каких своих учителей чаще всего вспоминает Путин: «Все в сердце»

Каких своих учителей чаще всего вспоминает Путин: «Все в сердце»

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин не раз публично признавался, что помнит имена всех своих школьных учителей и «очень многим им обязан».

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