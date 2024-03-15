Россия приступила к инвентаризации ранее заключенных международных соглашений

Власти России проступили к инвентаризации ранее заключенных международных соглашений. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
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